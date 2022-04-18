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Üzerine çatı düşen adam hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde fırtınadan dolayı aracına zarar gelmemesi için aracını site dışına çıkaran ve üzerine çatı düşmesi ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde fırtınadan dolayı aracına zarar gelmemesi için aracını site dışına çıkaran ve üzerine çatı düşmesi ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yavuz Mahallesi İmar Sokak'ta fırtınadan dolayı otomobilini bina dışına çıkaran Yavuz P., apartmana girerken rüzgardan dolayı uçan çatı üzerine düştü. Yavuz P. ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Uçan çatının parçaları apartman bahçesindeki bir aracı da kullanılamaz hale getirirken, ağır yaralanan Yavuz P. sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yavuz P., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaşanan feci olayda güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - KAYSERİ

Üzerine çatı düşen adam hayatını kaybetti

Üzerine çatı düşen adam hayatını kaybetti

Üzerine çatı düşen adam hayatını kaybetti

Üzerine çatı düşen adam hayatını kaybetti

Üzerine çatı düşen adam hayatını kaybetti

Üzerine çatı düşen adam hayatını kaybetti

Üzerine çatı düşen adam hayatını kaybetti

Üzerine çatı düşen adam hayatını kaybetti

Üzerine çatı düşen adam hayatını kaybetti

Üzerine çatı düşen adam hayatını kaybetti

Üzerine çatı düşen adam hayatını kaybetti

Üzerine çatı düşen adam hayatını kaybetti

Üzerine çatı düşen adam hayatını kaybetti

Üzerine çatı düşen adam hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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