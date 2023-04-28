Otomobiline çarpan kamyon sürücüne ateş açtı, arkadaşının ölümüne neden oldu Samsun'da bir kişi kendine çarparak yaralanmasına neden olan kamyon sürücüsüne tabancayla ateş açtı fakat silahtan çıkan kurşun kamyon sürücüsü ile tartışan 3 çocuk annesi kadına isabet ederek ölümüne neden oldu.

Otomobiline çarpan kamyon sürücüne ateş açtı, arkadaşının ölümüne neden oldu

SAMSUN - Samsun'da bir kişi kendine çarparak yaralanmasına neden olan kamyon sürücüsüne tabancayla ateş açtı fakat silahtan çıkan kurşun kamyon sürücüsü ile tartışan 3 çocuk annesi kadına isabet ederek ölümüne neden oldu.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevyeri Mahallesi'nde dün gece saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Okan oğluna ait otomobil ile seyir halindeyken kamyon sürücüsü Hakan Taşkara ile aralarında tartışma çıktı. Taraflar bir süre sonra araçlarından indi. Hakan Taşkara kamyonu Fatih Okan ve yanında bulunan arkadaşı Zeynur Sarıkoca'nın üzerine sürerek her ikisini de yaraladı.

Kamyonun çarpması sonucu ayağından yaralanan Zeynur Sarıkoca kamyon sürücüsünün yanına giderek tartıştığı sırada otomobil sürücüsü Fatih Okan ise Hakan Taşkara'ya tabancayla ateş açtı. Bu sırada tabancadan çıkan kurşunlardan biri Zeynur Sarıkoca'nın kasığına isabet etti. Tabancayla vurularak kasığından kasığından, kamyonun çarpması sonucu da ayağından yaralanan Zeynur Sarıkoca ambulansla özel bir hastaneye, kamyonun çarpması sonucu sağ ayağının bileği kırılan otomobil sürücüsü Fatih Okan ise başka bir özel hastaneye kaldırıldı. Kamyon sürücüsü Hakan Taşkara da olay yerinden kaçtı.

Hastanede tedavi altına alınan 3 çocuk annesi Zeynur Sarıkoca yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan kamyon sürücüsü Hakan Taşkara, polisin takibi sonucu Karasamsun Mahallesi'ndeki evinde yakalanarak gözaltına alındı. Fatih Okan, hastanedeki tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Fatih Okan ile Hakan Taşkara çıkarıldıkları nöbetçi mahkemeye tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. Kamyonun çarpması sonucu kırılan ayağı alçıya alınan Fatih Okan tekerlekli sandalye ile cezaevine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.