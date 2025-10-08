Haberler

Otomobiline Çakar Takıp Üst Arama Yapan Şüpheli, Çocuğa Ateş Etti

Adana'da, polis görünümüyle mahallede üst araması yapan kimliği belirsiz kişi, yolda yürüyen bir çocuğa kurusıkı tabancayla ateş açtı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde, Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Polis görünümü vermek için otomobilinin göğüs kısmına çakar takıp ara sokaklarda dolaşan, başında kask takılı olan kimliği belirsiz şüpheli, mahalledeki gençleri durdurup üst araması yaptı. Daha sonra araca binen şüpheli, seyir halindeyken, yolda yürüyen çocuğa da kurusıkı olduğu düşünülen tabancayla ateş etti. Panik yaşayan çocuk kaçtı. Yaşananlar, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Mahallelinin şikayeti üzerine polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
