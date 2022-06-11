Otomobilin yayaya çarptığı kaza kamerada - Haberler

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Otomobilin yayaya çarptığı kaza kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otomobilin yayaya çarptığı kaza kamerada

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı. Kaza anı ise kameraya yansıdı.

Kaza, Nusratiye Mahallesi Erdal İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kazımiye su deposu istikametinden Kemalettin Mahallesi yönüne seyreden bir otomobil yola çıkan yaya H.A. isimli kadına çarptı. Kazada yaralanan kadın, olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ Çorlu 3. Sayfa Haberler

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