Otomobilin yayaya çarptığı kaza kamerada - Haberler

Otomobilin yayaya çarptığı kaza kamerada Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı. Kaza anı ise kameraya yansıdı. Kaza, Nusratiye Mahallesi Erdal İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kazımiye su deposu istikametinden Kemalettin Mahallesi yönüne seyreden bir otomobil yola çıkan yaya H.A. isimli kadına çarptı. Kazada yaralanan kadın, olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - TEKİRDAĞ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tekirdağ Çorlu 3. Sayfa Haberler

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