Otomobilin üzerine ağaç dalı devrildi - Haberler

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Otomobilin üzerine ağaç dalı devrildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otomobilin üzerine ağaç dalı devrildi

Adıyaman'da rüzgara dayanamayarak kırılan ağaç dalının üzerine düştüğü otomobil zarar gördü.

Adıyaman'da rüzgara dayanamayarak kırılan ağaç dalının üzerine düştüğü otomobil zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi Müftülük Caddesi üzerinde bulunan Eyüp Uslu'ya ait 02 BB 771 plakalı otomobilin üzerine rüzgara dayanamayarak kırılan ağaç dalı düştü. Düşen ağaç dalı otomobilde hasara neden oldu. Ölen yada yaralananın olmadığı olay sonrasında ağaç dalı vatandaşlar tarafından otomobilin üzerinden indirildi. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Mahallesi Müftülük Adıyaman 3. Sayfa Haberler

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