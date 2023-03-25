Otomobilin takla atarak ters döndü: 2 yaralı
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Kütahya'da, otomobilin takla atarak ters döndüğü trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kütahya'da, otomobilin takla atarak ters döndüğü trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Kütahya- Tavşanlı Çevre yolu Ticaret Borsası binası yakınında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 43 AEC 713 plakalı otomobil, seyir halindeyken takla atarak ters döndü. Kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Evliye Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa