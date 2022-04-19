Otomobilin stop lambasından uyuşturucu çıktı

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir otomobilin stop lambasına zulalanmış uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan analiz çalışmasında M.A.'nın doğu illerinden kente uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşıldı. Şahsın aracını tespit eden ekipler şahsı gözaltına aldı. Yapılan aramada ise aracın stop lambası içerisine zulalanmış 130 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa