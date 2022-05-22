Otomobilin parçalandığı kazada 2 kişi yaralandı - Haberler

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Otomobilin parçalandığı kazada 2 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Otomobilin parçalandığı kazada 2 kişi yaralandı

Sinop'ta otomobilin parçalandığı kazada 2 kişi yaralandı.

Sinop'ta otomobilin parçalandığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Sinop-Gerze karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 57 FE 389 plakalı otomobil, Yaykıl mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki refüje çarptı. Yaklaşık 20 metre sürüklenen otomobil içerisinde bulunan Sevim K. ve Sultan K. yaralandı. Kaza sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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