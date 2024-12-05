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Otomobilin panelvana çarpıp 2 metrelik duvardan düşme anı kamerada

Otomobilin panelvana çarpıp 2 metrelik duvardan düşme anı kamerada
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Karabük'te panelvan araca çarptıktan sonra sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyeri kırıp yaklaşık 2 metre yükseklikteki duvardan düştü.

Karabük'te panelvan araca çarptıktan sonra sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyeri kırıp yaklaşık 2 metre yükseklikteki duvardan düştü.

Kaza Karabük-Safranbolu kara yolu Şehit Ataşe Reşat Bulvarı 5000 Evler Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Safranbolu istikametine seyir halinde olan K.Ö. idaresindeki 78 SK 818 plakalı otomobil, 1023 Nolu Caddeden çıkış yapıp Safranbolu istikametine seyir halinde olan Z.K. idaresindeki 34 CCL 234 plakalı panelvana arkadan çarptıktan sonra bariyeri kırıp 2 metre yükseklikteki duvardan düştü. Kazada otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücünün tedavisi ambulansta tamamlanırken, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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