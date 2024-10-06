Otomobilin Motorunda Sıkışan Yavru Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Konya'nın Kulu ilçesinde girdiği otomobilin motor kısmında sıkışan yavru Kedi, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı.

Olay, ilçeye bağlı Canımana Mahallesi'nde yaşandı. Park halindeki 06 DJS 644 plakalı aracının motor kısmından kedi sesi geldiğini fark eden İbrahim Ş., kediyi motor bölümünden çıkarmak için uğraştı ancak başarılı olamadı. İbrahim Ş., ardından itfaiye ekiplerine haber vererek yardım istedi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri yönlendirildi. Otomobilin motor kısmında sıkıştığı belirlenen kediyi bulunduğu yerden çıkarabilmek için uzun süre uğraş veren görevliler, yavru kediye uzun uğraşlar sonrası ulaşabildi. Sıkıştığı yerden çıkartılan kedi sahibine teslim edildi. - KONYA