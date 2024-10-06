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Otomobilin Motorunda Sıkışan Yavru Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Otomobilin Motorunda Sıkışan Yavru Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
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Konya'nın Kulu ilçesinde park halindeki otomobilin motor kısmında sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay üstüne itfaiye ekiplerine haber verildi ve uzun uğraşlar sonucunda kedi, bulunduğu yerden çıkarılarak sahibine teslim edildi.

Konya'nın Kulu ilçesinde girdiği otomobilin motor kısmında sıkışan yavru Kedi, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı.

Olay, ilçeye bağlı Canımana Mahallesi'nde yaşandı. Park halindeki 06 DJS 644 plakalı aracının motor kısmından kedi sesi geldiğini fark eden İbrahim Ş., kediyi motor bölümünden çıkarmak için uğraştı ancak başarılı olamadı. İbrahim Ş., ardından itfaiye ekiplerine haber vererek yardım istedi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri yönlendirildi. Otomobilin motor kısmında sıkıştığı belirlenen kediyi bulunduğu yerden çıkarabilmek için uzun süre uğraş veren görevliler, yavru kediye uzun uğraşlar sonrası ulaşabildi. Sıkıştığı yerden çıkartılan kedi sahibine teslim edildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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