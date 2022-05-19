Otomobilin motorunda sıkışan kedi böyle kurtarıldı - Haberler

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Otomobilin motorunda sıkışan kedi böyle kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otomobilin motorunda sıkışan kedi böyle kurtarıldıİSTANBUL Arnavutköy'de lüks bir otomobilin motoruna sıkışan kedi araç sahibin fark edip itfaiyeyi araması sonucunda saatler süren çalışma ardından kurtarıldı.

Otomobilin motorunda sıkışan kedi böyle kurtarıldı

İSTANBUL Arnavutköy'de lüks bir otomobilin motoruna sıkışan kedi araç sahibin fark edip itfaiyeyi araması sonucunda saatler süren çalışma ardından kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Lüks bir aracın motor kısmına sıkışan kedi araç sahibinin fark edip itfaiyeyi araması sonucunda saatler süren çalışma da kurtarıldı. Kedinin kurtarılma anı ve itfaiye ekiplerinin uğraşları vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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