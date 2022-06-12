Otomobilin motoruna giren yılanı itfaiye çıkardı - Haberler

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Otomobilin motoruna giren yılanı itfaiye çıkardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otomobilin motoruna giren yılanı itfaiye çıkardı

Bolu'da otomobilin motor kısmına giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak doğal ortamına salındı.

Bolu'da otomobilin motor kısmına giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak doğal ortamına salındı.

Edinilen bilgiye göre, Seyit Mahallesi Okul Sokak2ta yaşayan Barış Şahan isimli vatandaş, aracının motor kısmından ses geldiğini fark etti. Otomobilin kaputunu açan Şahan, yılanın motora dolandığını gördü.

Şahan'ın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yılanı bulunduğu yerde yakalayarak araçtan çıkardıktan sonra doğal yaşam alanına bıraktı. - BOLU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Bolu 3. Sayfa Haberler

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