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Gaziantep'te İtfaiye Ekipleri Yavru Kediyi Otomobilin Motor Kısmından Kurtardı

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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde park halindeki bir otomobilin motor kısmına giren yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Araç sahibi Ali Özcan'ın yardım istemesi üzerine olay yerine gelen ekipler, kediyi sıkıştığı yerden çıkararak kurtardı. O anlar ise kameraya alındı.

Gaziantep'te, otomobilin motor kısmına giren yavru Kedi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Şehitkamil ilçesinin Seyrantepe Mahallesi'nde park halindeki otomobilden kedi sesi geldiğini fark edenler, araç sahibi Ali Özcan'a ulaştı. Özcan, tüm uğraşlarına rağmen yavru kediyi bulunduğu yerden çıkaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine kısa sürede adrese gelen ekipler, kediyi sıkıştığı motor bölümünden çıkardı. Ekiplerin yardımıyla çıkarılan kediye ilgi gösteren ekipler o anları kameraya alırken, ortaya çıkan tablo yürekleri ısıttı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziantep İtfaiye kedi Hayvan Hakları İtfaiye 3.Sayfa Haberler

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