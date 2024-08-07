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Erzincan'da Aracın Motor Kısmında Sıkışan Kedinin İmdadına İtfaiye Ekipleri Yetişti

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Erzincan merkez Şehit Cengiz Topel Mahallesi TOKİ konutlarında bir aracın kaput kısmına kedi sıkıştı. Durumu fark eden vatandaşlar bir süre uğraştıktan sonra kediyi çıkaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu kediyi sıkıştığı yerden çıkarttı. - ERZİNCAN

Erzincan'da aracın motor kısmında sıkışan kedinin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Erzincan merkez Şehit Cengiz Topel Mahallesi TOKİ konutlarında bir aracın kaput kısmına kedi sıkıştı. Durumu fark eden vatandaşlar bir süre uğraştıktan sonra kediyi çıkaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu kediyi sıkıştığı yerden çıkarttı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

erzincan İtfaiye kedi 3.Sayfa Haberler

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