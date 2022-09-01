Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobilin gizli bölgelerinden uyuşturucu çıktı

3. Sayfa Haberleri

Otomobilin gizli bölgelerinden uyuşturucu çıktı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekiplerince durdurulan araçta yapılan arada otomobilin gizli bölmelerinde 499 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekiplerince durdurulan araçta yapılan arada otomobilin gizli bölmelerinde 499 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, depolayan veya kullanan şahıs ve gruplara yönelik yapılan çalışmalarda şüphe üzerine durdurulan araçta ve içerisinde bulunan 2 şahsın üzerinde, şahıslara ait ikamette narkotik köpek destekli aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda; 2 parça halinde 499 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaret yapma veya sağlama suçundan gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir Edremit 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title