Büyükçekmece'de otobüsün durağa dalma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı - Haberler

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Büyükçekmece'de otobüsün durağa dalma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Büyükçekmece'de otobüsün durağa dalma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktıİSTANBUL Büyükçekmece'de otomobilin durağa dalması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı otobüs kamerasına yansıdı.

Büyükçekmece'de otobüsün durağa dalma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

İSTANBUL Büyükçekmece'de otomobilin durağa dalması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı otobüs kamerasına yansıdı. Görüntüde, aracın süratle durağa daldığı ve sürüklendiği görülüyor.

E-5 Karayolu Kumburgaz mevkii Beylikdüzü istikametinde meydana gelen kazada, 30 yaşındaki S.T. idaresindeki 09 HK 225 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İETT otobüs durağına dalmıştı. Kaza da 2 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralanmıştı. Bugün de otomobilin durağa girdiği anlar saniye saniye otobüs kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aracın süratle durağa daldığı ve sürüklendiği görülüyor.

İhlas Haber Ajansı / Yusuf Eker - 3. Sayfa

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