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Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, İnönü Mahallesi Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen seyir halindeki şoförü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisi ile yolun kenarına savrulan vatandaş yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu 3. Sayfa Haberler

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