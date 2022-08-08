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Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Adıyaman'da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

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Adıyaman'da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, H.A., idaresindeki 27 KC 181 plakalı otomobil, Karapınar Mahallesi Türkiye Petrolleri Kavşağında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Erkan E'ye çarptı. Yaya Erkan E'ye çarpan otomobil daha sonra refüje çarparak durabildi. Meydana gelen kazada yaya Erkan E., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Erkan E'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman Türkiye 3. Sayfa Haberler

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