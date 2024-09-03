Otomobilin çarptığı yaya metrelerce savruldu: O anlar kamerada

Sağından gelen araçtan sakındı, solundan gelen otomobilden kaçamadı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde otobüs terminale gitmek için yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı. Yaya çarpmanın etkisiyle metrelerce havada uçtuktan sonra yere düştü. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kaza Belek turizm merkezi yolu üzerinde otogar kavşağında akşam saat 23: 30 sıralarında meydana geldi. Evren Yavuz, isimli yaya seyahat etmek için geldiği otobüs terminali için karşıya geçmek istediği sırada G.B.Y'nin kullandığı otomobil hızlı bir şekilde gelerek çarptı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Evren Yavuz yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü G.B.Y., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Metrelerce havaya uçtu

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Yavuz'un yolun karşısına geçeceği sırada sağından gelen arabadan sakındığı, ardından yoluna devam ettiği sırada solundan gelen otomobilin hızla çarpmasıyla metrelerce havaya uçması yer aldı.