Üye Girişi
Haberler

Otomobilin çarptığı yaya metrelerce savruldu: O anlar kamerada

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde otobüs terminale gitmek için yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı. Yaya çarpmanın etkisiyle metrelerce havada uçtuktan sonra yere düştü. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Otomobilin çarptığı yaya metrelerce savruldu: O anlar kamerada

Sağından gelen araçtan sakındı, solundan gelen otomobilden kaçamadı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde otobüs terminale gitmek için yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı. Yaya çarpmanın etkisiyle metrelerce havada uçtuktan sonra yere düştü. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kaza Belek turizm merkezi yolu üzerinde otogar kavşağında akşam saat 23: 30 sıralarında meydana geldi. Evren Yavuz, isimli yaya seyahat etmek için geldiği otobüs terminali için karşıya geçmek istediği sırada G.B.Y'nin kullandığı otomobil hızlı bir şekilde gelerek çarptı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Evren Yavuz yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü G.B.Y., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Metrelerce havaya uçtu

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Yavuz'un yolun karşısına geçeceği sırada sağından gelen arabadan sakındığı, ardından yoluna devam ettiği sırada solundan gelen otomobilin hızla çarpmasıyla metrelerce havaya uçması yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Kamerası Trafik Kazaları Otomobil Antalya 3-sayfa Güncel Kaza

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme! Gizli tanık davasında tüm sanıklar tahliye edildi

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme! Gizli tanık davasında tüm sanıklar tahliye edildi

 Bakan Şimşek'ten ağustos ayı enflasyon rakamları için ilk yorum

Bakan Şimşek'ten ağustos ayı enflasyon rakamları için ilk yorum

 Ağustos ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu

Ağustos ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu
İsrail ordusunda istifa depremi! Soykırıma imza atan komutan görevi bıraktı

İsrail ordusunda istifa depremi! Soykırıma imza atan komutan görevi bıraktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
BİM 6 EYLÜL 2024 KATALOĞU BİM kataloğu indirimli ürünler! BİM'de bu hafta hangi ürünler satışa sunulacak? ELEKTRİKLİ BİSİKLET, BUHARLI ÜTÜ... HAMSTER KOMBAT 3 EYLÜL GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN AÇIKLANACAK? KPSS Ön Lisans sonuçları saat kaçta, nereden açıklanacak? (sonuc.osym.gov.tr) Münevver Karabulut kimdir? Münevver Karabulut ne zaman öldü? Münevver Karabulut cinayeti KİRA ZAM ORANI NE OLACAK? Eylül ayı kira zam oranı belli oldu mu? Eylül ayında kiralara ne kadar zam yapılacak? Dilruba Kayserilioğlu tutuklanacak mı? Sokak röportajında konuşan Dilruba kaç yıl hapis yatacak? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 3 Eylül günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Joao Mario ne zaman geliyor? Beşiktaş'ın yeni transferi Joao Mario'nun uçağı saat kaçta? Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisi ne kadar? Kerem Aktürkoğlu hangi takıma gidecek? BORSA DÜŞTÜ MÜ? 3 Eylül borsa ne zaman yükselir? Borsa yükseldi mi, ne oldu? Borsa düşerse ne olur? Enflasyon artarsa döviz ne olur? Enflasyon artarsa dolar artar mı? Enflasyon artarsa dolar, euro, sterlin kaç TL olur?
title