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Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Kırşehir'de karşıdan karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Kırşehir'de karşıdan karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Ankara- Kayseri karayolu türbe kavşağı üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen yaya T.S.'ye; Y.G.Y. kontrolündeki otomobil çarptı. Ambulansla Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan T.S., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası sürücü Y.G.Y. gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırşehir Kayseri 3. Sayfa Haberler

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