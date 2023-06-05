Kırşehir'de karşıdan karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Ankara- Kayseri karayolu türbe kavşağı üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen yaya T.S.'ye; Y.G.Y. kontrolündeki otomobil çarptı. Ambulansla Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan T.S., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası sürücü Y.G.Y. gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - KIRŞEHİR