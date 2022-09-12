Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Konya'da yolun karşısına geçmek isteyen kadın otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Konya'da yolun karşısına geçmek isteyen kadın otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, sabah saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Sadık Ahmet Caddesi üzerine meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray Yolu Köprülü Kavşağından Otogar istikametine seyir halinde olan M.K. idaresindeki 34 BJF 339 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Saime Durmaz'a çarptı. Ağır yaralanan Saime Durmaz ambulansla kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Araç sürücüsü M.K. polis tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Selçuklu Aksaray Konya 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.