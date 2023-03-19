Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

Denizli'de ana yolda seyreden otomobilin çarptığı yaya, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Pamukkale ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ankara Bulvarı üzerinde Afyonkarahisar istikametine doğru seyir halinde olan Ö.A. kontrolündeki otomobil, yaya Yılaydın Kırtaş'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya savrulup kanlar içinde yerde kalırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, ağır yaralı olan yayayı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Bir süre trafiği kontrollü sağlayan ekipler, sürüyücüyü ifadesini almak üzere karakola götürdü.

Yayanın tedavisinin devam ettiği öğrenilen kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ