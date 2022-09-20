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Otomobilin çarptığı yaşlı şahıs hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Otomobilin çarptığı yaşlı şahıs hayatını kaybetti

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Gülşehir yolu Gülşehir Oto Sanayi Sitesi girişinde plakası belirlenemeyen bir araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Ekrem A. 'ya çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipkeri tarafından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Ekrem A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaza yerinden uzaklaşan araç sürücüsü K.Y. ise polis ekiplerine teslim oldu.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Nevşehir Tragger 3. Sayfa Haberler

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