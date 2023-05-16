Otomobilin çarptığı yaşlı kadın öldü

Elazığ'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Kaza, merkez Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşıya geçmeye çalışan 65 yaşındaki Rahile Turan, 23 ADL 353 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaşlı kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ