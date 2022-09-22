Otomobilin çarptığı sürüde 20 koyun telef oldu

Yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsüne otomobil çarptı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsüne otomobil çarptı. Olayda 20 koyun telef oldu, 3 koyun yaralandı.

Olay, Şuhut-Afyonkarahisar karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İbrahim D. idaresindeki 03 SB 230 plakalı otomobil, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan koyun sürüsüne çarptı. Olayın ardından yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi ile bölgeye jandarma, 112 Acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kazada yaralanan sürücü İbrahim D.'yi ambulans ile hastaneye kaldırdı. Olay sonrası bölgeye gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise yaptıkları incelemede 20 koyunun telef olduğunu, 3'ünün ise yaralı olduğunu tespit etti. Kaza sonrası itfaiye ekipleri tarafından yolda temizlik çalışması yapıldı.

Olayın ardından jandarma tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.