Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobilin çarptığı Rümeysa hayata tutunamadı

3. Sayfa Haberleri

Otomobilin çarptığı Rümeysa hayata tutunamadı

Antalya'da otomobil çarpması sonucu ağır yaralanan 4 yaşındaki kız çocuğu, hayatını kaybetti.

Antalya'da otomobil çarpması sonucu ağır yaralanan 4 yaşındaki kız çocuğu, hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Kırçiçeği Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; R.K.A. kontrolünde bulunan 07 AJV 964 plakalı otomobil cadde üzerinde 4 yaşındaki Rümeysa Sancar'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Sancar, olay yerine gelen sağlık çalışanları tarafından Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen ise kurtarılamadı. Küçük Rumeysa'nın cenazesi öğle saatlerinde ailesi tarafından gözyaşları arasında teslim alındı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Antalya Kepez 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title