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Otomobilin çarptığı motosikletli sürücü metrelerce havaya uçtu...Feci kaza kamerada

3. Sayfa Haberleri

Otomobilin çarptığı motosikletli sürücü metrelerce havaya uçtu.

Otomobilin çarptığı motosikletli sürücü metrelerce havaya uçtu...Feci kaza kamerada

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün havaya uçtuğu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, ilçenin Liseler Mahallesi Akkuş-Niksar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde ilerlemekte olan Murşit D. idaresindeki 52 ADC 695 plakalı motosiklet dönmeye çalıştığı sırada, arkasından gelerek aynı şeritte ilerlemekte olan Bahadır Ç. idaresindeki 52 LB 937 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü metrelerce havada uçarak yola savruldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası motosiklet sürücüsü Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ümit Güngör - 3. Sayfa

Akkuş Ordu Ünye 3. Sayfa Haberler

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