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Otomobilin Çarptığı Motosikletli Kurye Kaldırımda Yürüyen Kadına Çarptı

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Ordu'da meydana gelen kazada otomobilin çarptığı motosikletli kurye, dengesini kaybederek kaldırımda yürüyen kadına çarptı. Kazada motosiklet sürücü ve kadın yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Ordu'da otomobilin çarptığı motosikletli kurye dengesini kaybederek kaldırımda yürüyen kadına çarptı. Kazada motosiklet sürücü ve kadın yaralandı.

Kaza, Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemil Güney yönetimindeki 52 RC 929 plakalı otomobil, Deniz Aksoy'un (25) kullandığı 52 AAK 523 plakalı kurye motosikletli ile çarpıştı. Kazanın şiddetiyle savrulan motosiklet, kaldırımda yürüyen Zeliha Duyar isimli kadına çarptı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü ve Zeliha Duyar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Motosiklet sürücüsü Deniz Aksoy'un ağır yaralı olduğu öğrenildi.

Otomobilin arka camındaki yazı tepki çekti

Kaza nedeniyle motosiklet ve taşıdığı yemekler yola savruldu, kazaya karışan otomobilin arka camındaki "hızlı ve öfkeli" yazısı olay yerindeki vatandaşların tepkisini çekti.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Ordu 3.Sayfa Güncel Haberler

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