Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobilin çarptığı motosikletli kurye havaya böyle fırladı

3. Sayfa Haberleri

Otomobilin çarptığı motosikletli kurye havaya böyle fırladı Bursa'da motosikletli kurye ile otomobilin çarpışması korkulu anlar yaşattı.

Otomobilin çarptığı motosikletli kurye havaya böyle fırladı

BURSA - Bursa'da motosikletli kurye ile otomobilin çarpışması korkulu anlar yaşattı. Kuryenin havaya fırladığı kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletli kurye ile otomobil sürücüsü dikkatsizlik sonucu çarpıştı. Kaza sonrası havaya uçan motosiklet sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza anı çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bursa 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title