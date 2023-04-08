Otomobilin çarptığı motosikletli kurye havaya böyle fırladı
3. Sayfa Haberleri
Otomobilin çarptığı motosikletli kurye havaya böyle fırladı Bursa'da motosikletli kurye ile otomobilin çarpışması korkulu anlar yaşattı.
Otomobilin çarptığı motosikletli kurye havaya böyle fırladı
BURSA - Bursa'da motosikletli kurye ile otomobilin çarpışması korkulu anlar yaşattı. Kuryenin havaya fırladığı kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, merkez Nilüfer ilçesi Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletli kurye ile otomobil sürücüsü dikkatsizlik sonucu çarpıştı. Kaza sonrası havaya uçan motosiklet sürücüsü hafif yaralandı.
Kaza anı çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa