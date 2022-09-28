Otomobilin çarptığı motosiklet sürüklenip önünde giden motosiklete böyle çarptıANTALYA Manavgat'ta 2 motosiklet ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hafif yaralandı.

Otomobilin çarptığı motosiklet sürüklenip önünde giden motosiklete böyle çarptı

ANTALYA Manavgat'ta 2 motosiklet ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hafif yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, otomobilin çarptığı motosiklet ve sürücüsünün sürüklenerek önündeki motosiklete çarptığı görüldü

Kaza, Kavaklı Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre 8511 sokaktan çıkan otomobil Şeyh Şamil Caddesinde Kavaklı Mezarlığı istikametinde seyir halindeki motosiklete çarptı. Motosiklet çarpmanın etkisiyle asfaltta sürüklenerek önünde gitmekte olan bir başka motosiklete çarptı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada, otomobilin tali yoldan caddeye çıktığı ve motosiklete çarptığı görüldü. Kazada sürüklenen motosikletin çarptığı diğer motosikletin sürücüsü kolundan hafif yaralanırken, 112 sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

Otomobil sürücüsünün kazanın ardından, otomobildeki çocuğunu evine bırakıp döneceğini söyleyerek ayrılması üzerine olay yerine trafik ekibi çağrıldı. Otomobil sürücüsünün bir süre sonra geri dönmesinin ardından trafik ekipleri araçlar ve sürücülerin kontrolünde eksiklerinin olmadığını belirledi. Kazaya karışan otomobil sürücüsünün motosikletlerin masraflarını karşılayacağını söylemesi üzerine taraflar anlaştı.