Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde mondial marka ehliyetsiz motosiklet sürücü Salih Teneke'ye çarpan otomobil kaza yerinden kaçtı.

Edinilen bilgiye göre kaza Varsaklar Mahallesi Sırkıntı Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre Salih Teneke yönetiminde 01 AVG 31 plakalı mondial marka motosiklet sürücüsüne otomobil çarptı. Otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarken, ehliyeti olmadığı tespit edilen motosiklet sürücüsü Salih Teneke yaralandı. Trafik polisi ekipleri kazaya karışan aracı kent kameralarından tespit ederek arama çalışması başlatırken yaralı motosiklet sürücüsü ilk müdahalesinin ardından Kozan Devlet Hastanesi kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.