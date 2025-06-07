Otomobilin çarptığı motokurye son yolculuğuna uğurlandı

Otomobilin çarptığı motokurye son yolculuğuna uğurlandı
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Konya'da aşırı hızla kavşağa giren otomobilin çarptığı motokurye Muhammet Yasin Su, cenaze namazının ardından toprağa verildi. Sürücü Yusuf T., tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Otomobilin çarptığı motokurye son yolculuğuna uğurlandı

Sürücü tedavisinin ardından gözaltına alındı

KONYA - Konya'da kavşağa aşırı hızlı giren otomobilin çarptığı motokurye kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Babası 1 yıl önce vefat eden gencin ailesine katkıda bulunmak için kuryelik yaptığı öğrenilirken otomobil sürücüsü tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Türkerler Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf T. idaresindeki 34 RH 5474 plakalı otomobil kavşağa aşırı hızla girmesi sonucu sokak üzerinde park halinde olan 34 DMN 976 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek Muhammet Yasin Su idaresindeki 34 DSS 776 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile Muhammet Yasin Su metrelerce havaya savrularak yol kenarında ağaca çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Muhammet Yasin Su ve otomobil sürücüsü Yusuf T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Beyhekim Devlet Hastanesine kaldırılan Muhammet Yasin Su doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Muhammet Yasin Su'yun cenazesi bugün öğle namazına mütakip Tekke Mezarlığında kılınan cenaze namazını ardından toprağa verildi. Konya Teknik Üniversitesinde Mimarlık Bölümü 3. sınıf öğrencisi olan Muhammet Yasin Su babasının 1 yıl önce hayatını kaybettiği ve ailesine katkıda bulunmak için kuryelik mesleğine tekrardan başladığı öğrenildi.

Sürücü tedavisinin ardından gözaltına alındı

Öte yandan, kazda yaralanan ve Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan otomobil sürücüsü Yusuf T. tedavisinin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yusuf T. emniyetteki işlemlerinin ardından taksirle adam öldürme suçundan adliye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARDA AKIN AKKOCA - 3.Sayfa
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