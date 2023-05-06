Otomobilin çarptığı kadına ilk müdahaleyi yoldan geçen doktor yaptı

KONYA - Konya'da yolun karşısına geçmek isteyen kadın otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanırken, yaralıya ilk müdahaleyi yoldan geçen bir doktor yaptı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Çevre Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sanayi istikametinden Meram istikametine seyir halinde olan A.S. idaresindeki 42 ALB 180 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen henüz ismi belirlenemeyen bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüje savrulan kadına ilk müdahaleyi olay yerinden geçen bir doktor yaptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Trafik akışı bir süre polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlanırken, sürücü A.S. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.