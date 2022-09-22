Otomobilin çarptığı kadın yaralandı 3. Sayfa Haberleri Adıyaman'da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Adıyaman'da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, Adıyaman Belediyesi yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan N.A'ya çarptı. Meydana gelen kazada yaya N.A., yaralandı. Yaralı kadın olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Adıyaman 3. Sayfa Haberler

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