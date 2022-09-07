Otomobilin çarptığı kadın yaralandı 3. Sayfa Haberleri Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın yaralandı. Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın yaralandı. Kaza, Kastamonu'nun Tosya ilçesi Kaymakamlık kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 34 ECS 970 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen, ismi öğrenilemeyen kadına çarptı. Otomobilin çarpması meticesinde yere düşen kadın yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kaymakamlık Kastamonu 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Otomobilin çarptığı kadın yaralandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.