Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Gaziantep'te yolun karşısına geçmek isteyen kadına ve eşine otomobil çarptı. Kadın hayatını kaybederken eşi ise ağır yaralandı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Araban yolu üzerinde, 27 UR 339 plakalı otomobil iddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Lürbiye Kalender (47) ve eşi Hüseyin Kalender'e çarptı. Kazada Lürbiye Kalender hayatını kaybederken eşi ise ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çifti hastaneye kaldırırken Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 47 yaşındaki Lürbiye Kalender hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Kalender'in cenazesi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. - GAZİANTEP