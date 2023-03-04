Otomobilin çarptığı hafif ticari araç devrildi: 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin yandan çarptığı hafif ticari aracın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin yandan çarptığı hafif ticari aracın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Kaza, Yeni Mahalle Hamzabey Caddesi üzerinde meydana geldi. Esenler Caddesi üzerinde seyir halinde olan Emre Can Kılıç (24) yönetimindeki 16 KCF 50 plakalı otomobil, Hamzabey Caddesi'ne çıkış yapmak istediği sırada seyir halinde olan Fırat Öztürk (37) yönetimindeki 16 ASL 961 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç devrildi, sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tragger İnegöl Bursa 3. Sayfa Haberler

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