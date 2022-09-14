Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralandı 3. Sayfa Haberleri Denizli'nin Çal ilçesinde otomobil, aynı yönde giden elektrikli bisiklete arkadan çarptı. Denizli'nin Çal ilçesinde otomobil, aynı yönde giden elektrikli bisiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisikletten fırlayan 2 kişi yaralandı. Kaza, Çal ilçesi İsmailler Mahallesi Denizli yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezi istikametine giden Şamil B.'nin kullandığı Opel marka 20 NB 483 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halindeki Eylül A.'nın kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisikletin sürücüsü ve yolcu konumundaki Hatice İrem B. metrelerce fırladı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, elektrikli bisiklette bulunan yaralıları Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Otomobil sürücüsü Şamil B. ise ifadesi alınmak üzere Çal İlçe Emniyet Amirliğine götürüldü. İncelemelerin ardından araçlar yoldan kaldırılırken, yaralıların durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. - DENİZLİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hisarcık Denizli 3. Sayfa Haberler

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