Otomobilin çarptığı elektrik bisikletin sürücüsü yaralandı

Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı elektrik bisiklet sürücüsü yaralandı.

Olay, kent merkezi Selçuklu mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.T., idaresindeki 35 SFM 90 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü M.E.,'nin kullandığı elektrikli bisiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile elektrikli bisikletten yola düşen M.E., yaralandı. Yaralanan şahıs çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR