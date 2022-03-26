Otomobilin çarptığı çocuk ölümden döndü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobilin çarptığı çocuk ölümden döndü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Otomobilin çarptığı çocuk ölümden döndü

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı küçük çocuk ölümden döndü.

BAFRA, SAMSUN (İHA) - Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı küçük çocuk ölümden döndü.

Olay, İshaklı Mahallesi Adnan Menderes Parkı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. idaresindeki 55 AAK 002 plakalı otomobil, parktan koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki C.E.'ye çarptı. Otomobil önünde 5 metre sürüklenen çocuk yaralandı. Olay yerine gelen acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Otomobilin çarptığı çocuk ölümden döndü

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Otomobil, Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title