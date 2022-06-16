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Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Kastamonu'da karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı 12 yaşındaki öğrenci, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kastamonu'da karşıya geçmek isterken otomobilin çarptığı 12 yaşındaki öğrenci, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Cumhuriyet Caddesi'nde Merkez Ortaokulu önünden karşıya geçmek istediği sırada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobilin çarptığı 12 yaşındaki Tuana Yiğit, kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Yiğit'in cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Caddesi Araştırma Kastamonu 3. Sayfa Haberler

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