Elazığ'da Bisikletli Çocuğa Otomobil Çarptı: Ağır Yaralı

Elazığ'da bisikletiyle caddede ilerleyen 10 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.G. idaresindeki 34 NH7480 plakalı otomobil, şerit değiştirdiği esnada orta şerit üzerinde bisikletiyle seyreden 10 yaşındaki E.G.'ye çarptı. Kazada çocuk ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerine kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ