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Otomobilin çarptığı büyükbaş hayvan telef oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otomobilin çarptığı büyükbaş hayvan telef oldu Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobilin çarptığı bir büyükbaş telef oldu.

Otomobilin çarptığı büyükbaş hayvan telef oldu

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobilin çarptığı bir büyükbaş telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, Abdurrahman Y. idaresindeki 70 AAB 901 plakalı otomobil, yolda başıboş dolaşan ineğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde maddi hasar meydana gelirken, inek yol ortasında telef oldu.

İneğin kaçan bir kurbanlık büyükbaş olduğu düşünülürken jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

İhlas Haber Ajansı / Tuna İşleyen - 3. Sayfa

Tavşanlı Kütahya 3. Sayfa Haberler

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