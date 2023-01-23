Otomobilin çarptığı bisikletli ölümden döndü, sürücü kaza anını soğukkanlılıkla anlattı 3. Sayfa Haberleri Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı. Otomobil sürücüsü ise soğukkanlılıkla kaza anını polise anlattı. Kaza, Hasan Fehmi Boztepe Caddesinde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinden Çakalderesi istikametine selir halinde olan Mevlüt E.'nin kullandığı 07 LJU 43 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçen Mustafa A.'nın kullandığı bisiklete çarptı. 10 metre sürüklendi Kazada otomobilin ön camına kafasını çarptıktan sonra yaklaşık 10 metre sürüklenen bisiklet sürücüsü başından yaralandı. Yaralanan Mustafa A., sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Trafik ekiplerine kaza anını anlatan otomobil sürücüsü Mevlüt E., bisikletlinin yolun sağından giderken aniden yaya geçidine döndüğünü, kendisinin de duramayarak bisiklet sürücüsüne çarptığını söyledi. Sürücünün kaza anını soğukkanlı bir şekilde anlatması dikkat çekti. - ANTALYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Antalya 3. Sayfa Haberler

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