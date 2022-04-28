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Otomobilin çarptığı bisikletli genç yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otomobilin çarptığı bisikletli genç yaralandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli genç yaralandı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli genç yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayıkçılar köyü Sivriboğaz Mahallesi'nde sürücüsü henüz bilinmeyen 67 ABK 680 plakalı otomobil hareket halindeyken, bisiklette bulunan Samet D. (17) gence çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Samet D., otomobilin üstünde yaralı olarak kaldı. Yaşanılan kaza sonrası 112 Acil Servis aranarak yardım istendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralanan genç Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen gencin tedavisi devam ederken jandarma konuyla ilgili olarak soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak, Otomobil, 3. Sayfa, Haberler

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