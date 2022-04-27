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Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı.

Kaza, Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, Üç Petrol bölge kavşak yönünden Konak Mahallesi'ne gitmek için yola giren A.D. yönetimindeki 67 SN 834 plakalı otomobil, arkadaşlarıyla bisiklet oynayan ve üst yoldan aşağı doğru gelen 9 yaşındaki E.K.'ye çarptı. Yaralanan çocuk olay yerine çağırılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak, Petrol, 3. Sayfa, Haberler

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