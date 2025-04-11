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Otomobilin Çarptığı Bisikletli Çocuk Yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil bisikletli bir çocuğa çarptı. Kazanın ardından çocuk yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı.

Kaza, Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Aysel K. idaresindeki Renault Megane marka 16 ANZ 932 plakalı otomobil ile Hüseyin Alp Ş. idaresindeki bisiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen çocuk yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - 3.Sayfa
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