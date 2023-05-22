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Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Sinop'ta otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı.

Sinop'ta otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı.

Kaza, Kızıltoprak yolunda saat 17.40'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 80 HC 501 plakalı otomobil ile seyir halinde olan H.K.T., önüne aniden çıkan bisikletteki T.R.T'ye (10) çarptı. Çarpma sonucu yaralanan çocuk, Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİNOP

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sinop 3. Sayfa Haberler

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