Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı Samsun'da otomobilin bisiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 10 yaşındaki çocuk yaralandı. Samsun'da otomobilin bisiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 10 yaşındaki çocuk yaralandı. Kaza, Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi Metro Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatoş Ş. idaresindeki 55 AGT 088 plakalı otomobil bisikleti ile seyir halinde olan Yasin G.'ye (10) çarptı. Kazada yaralanan çocuk ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Samsun Canik 3. Sayfa Haberler

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