Otomobilin çarptığı bisikletli sürücü ağır yaralandı

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde yaya geçidinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan E.K. idaresindeki 34 DSZ 010 plakalı otomobil bir AVM önünde bulunan yaya geçidinden bisikletle yolun karşısına geçmekte olan Aslan Öztürk'e çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yaralı, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Öztürk, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun'a sevk edildi.

Kazayla inceleme sürüyor.